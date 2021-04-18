MHP'li Aycan: Maske takılmıyor diye ceza yazılıyor, aşı yaptırmayana da ceza uygulanabilir

Milletvekilleri sırası gelen tüm vatandaşların aşılarını yaptırmasını önerdi. MHP’li Aycan, “Maske takmayana ceza yazılıyor, aşı yaptırmayana da uygulanabilir” derken, AK Partili Güneş’e göre zorunluluk ikinci yol olarak görülebilir.