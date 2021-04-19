Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden, 'hizmet pasaportuyla yurt dışına gidenlerin dönmediği' iddialarına yalanlama

Belediyeden yapılan açıklamada, dünden itibaren sosyal medya kanallarında mesnetsiz bir şekilde ima edilen Gaziantep'ten yurt dışına gri pasaport olarak da adlandırılan Hizmet Pasaportu ile insan gönderildiği iddiasıyla ilgili açıklama yapılmasının uygun görüldüğü ifade edildi.

Hizmet Pasaportu kullanılarak yurt dışına insan gönderilmesi iddialarına adı karışan şahsın bir YouTube kanalında Gaziantep’te de bu yasa dışı işin yapıldığını ima eden, ancak herhangi bir somut bilgiye dayanmayan ifadeler kullandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddialarıyla ilgili bir ayrıntı vermemiş, sadece bu yasa dışı olayın Gaziantep'te de yaşandığına dair içi boş imalarda bulunmuştur. Başkanımız Fatma Şahin hemen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, geçtiğimiz yıllarda bu şekilde Hizmet Pasaportu ile yurtdışına gidip dönüş yapmayan kişi/kişilerin olup olmadığının araştırılmasını istemiştir. Yapılan araştırma neticesinde görülmüştür ki geçtiğimiz yıl zaten pandemi nedeniyle tüm yurt dışı çalışma ziyaretlerinin iptal edildiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde daha önceki yıllarda da görevli olarak gidip de dönmeyen kimse olmamıştır. Adı bu yasa dışı olayda organizatör olarak geçen bir şahsın hiçbir somut veriye dayanmayan, en iyi ihtimalle kulaktan dolma ya da uydurma bilgilerle Gaziantep'i ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesini bu işe karıştırmasına kamuoyu, ulusal ve yerel basın kuruluşları itibar etmemelidir."