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    Fatih Altaylı'dan Bakan Varank'a: Ortada pandemi yokken aşı çalışmalarına başlamış olmak müthiş ötesi bir öngörü

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104191044305685-fatih-altaylidan-bakan-varanka-ortada-pandemi-yokken-asi-calismalarina-baslamis-olmak-muthis-otesi/

    Habertürk gazetesi yazarı Altaylı, Bakan Varank'ın "30 Ocak 2020'de yerli aşı için gönüllü olacağıma söz verdim" ifadelerine atıf yaparak, "Çin dışında bu hastalığa rastlanmamışken ya da rastlandığı açıklanmamışken bunun aşısını bulma çalışmalarına başlamış olmak müthiş ötesi bir öngörüdür" ifadelerini kullandı.

    Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, yerli aşı için gönüllü denek olan ve kendisine yönelik "Her lüzumsuzluğa cevap vermem ama gönüllülerin aklını karıştırmak isteyen bu çok bilmişe cevap vereceğim" diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a yanıt verdi. 

    Altaylı, "Teşekkürler Sayın Varank" başlıklı yazısında, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

    " VLP tipi yerli aşının 1. Faz çalışmaları için denek olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’a dün buradan bir soru sordum.Soru basitti. 'Sayın Bakan kendisine tanınan haktan faydalanarak daha önce aşı olduysa bu faz çalışmasında yer alması, çalışmanın sonuçlarını etkiler. İnşallah olmamıştır' dedim. Mustafa Bey, kendi sosyal medyası üzerinden hızla yanıt verdi "Her lüzumsuzluğa cevap vermem ama gönüllülerin aklını karıştırmak isteyen bu çok bilmişe cevap vereceğim. 30 Ocak 2020’de aşı geliştirmek isteyen hocalarıma başardıklarında gönüllü olacağıma söz verdim. O günden beri aşı yaptırmadan bekledim, yerli vlp aşı faz-1 gönüllüsü oldum."

    Yazısının devamında "Nazik yanıtı için kendisine teşekkür ederim. Beni lüzumsuzlar sınıfına sokmadığı için ve çok bilmiş diyerek iltifat ettiği için. Sağ olsun" ifadelerini kullanan Altaylı, şunları yazdı:

    " Ben de onun her tarafa yetişmeye çalışan çalışkan tavrını çok takdir ediyorum.Ancak yine de kendimi bilmiş sınıfına sokamam. Öğrenmeyi seven, mümkün olduğunca bilmeye çalışan demek daha doğru olur. Ama şunu da söyleyeyim, öğrendiğim her yeni şey, bilmediğim 1000 şeyi daha gösteriyor bana. O yüzden kendime bilmiş diyemem. Bilmemiş derim. Gönüllülerin kafasını karıştırma ithamı ise yerinde olmamış. Tam aksine bir yılı aşkın bir süredir pandemi konusunda kafaları netleştirmeye çalışıyorum elimden geldiğince.

    Aşı olanların sayısı arttıkça, özellikle faz 3 çalışmalarının giderek zorlaşacağını, yerel ve uluslararası denekler bulmanın güçleşeceği bir sır değil. Kendisini de bilime destek olan bu tavrı için ayrıca kutluyorum. Ama asıl kutlanması ve hatta kutsanması gereken Gürsel çifti. Bana verdiğiniz yanıtta, 20 Ocak 2020’de Gürsel çiftine aşı çalışmalarında denek olma sözü verdiğinizi belirtmişsiniz. Bu gerçekten kutlanması gereken bir öngörü.

    'Biontech’in patronu Şahin ile hemen hemen aynı anda hatta belki ondan da önce hissetmek alkışlanmaya değer'

    Çünkü biliyoruz ki, Kovid-19 2019 Aralık ayında Çin’in Vuhan eyaletinde ilk kez görüldü. Dünya Sağlık Örgütü ise bunun bir 'küresel salgın' olduğunu 11 Mart’ta ilan etti. Bu durumda daha ortada bir pandemi yokken, Çin dışında bu hastalığa rastlanmamışken ya da rastlandığı açıklanmamışken bunun aşısını bulma çalışmalarına başlamış olmak müthiş ötesi bir öngörüdür.Aşı çalışmalarına 24 Ocak 2020’de başladığını açıklayan Biontech’in patronu Uğur Şahin ile hemen hemen aynı anda hatta belki ondan da önce bunun bir pandemi olacağını hissetmek ve aşı çalışmalarına başlamak alkışlanmaya değer.

    Etiketler:
    Kovid-19, Koronavirüs aşısı, Aşı, Mustafa Varank, Habertük
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