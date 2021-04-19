Ahmet Şık, Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı

HDP'den 4 Mayıs 2020'de "Parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP’den istifa ettim" diyerek ayrılan Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, yaptığı yazılı açıklamayla Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldığını duyurdu.

Şair Birhan Keskin'in 'Kargo' adlı şiirinden "Buraya, bir inanç bir inat koydum. Tut ki unuttun, tekrar bak, o inat neyse sen osun" mısrasını alıntılayarak sözlerine başlayan Şık, şöyle devam etti:

"Bugün memleketteki hava bir yandan tüm kasvetiyle üzerimize çöküp karamsarlığımızı derinleştirirken, diğer yandan hepimizi, yeniden, ısrarla bir inada çağırıyor. Çünkü, hepinizin bildiği gibi, bu memlekette her şey bir inat meselesi. Barışı, demokrasiyi ve hukuku boğanların sınırları çizdiği bir ülkede barış, demokrasi ve hukuk demekte ısrar ederek yaşamak ve hatta var olmak başlı başına bir inat işi.

'Kemal Tahir’in dediği türden bir inattan bahsediyorum'

Ve biliyorum ki bizler inatçıyız. Haklı olanın, hakkı için mücadele edenin yanında duran bir inat bu. Çünkü yaşamın öğrettiği en önemli şeydir: İnat, daima kazanır. Öyle kuru kuruya, kötülük saçan, kötülerin yanında olan türden değil; 'İnatçı olmak fena şey değil, lakin iyiye inat etmeli' diyen Kemal Tahir’in dediği türden bir inattan bahsediyorum.

“Buraya, bir inanç bir inat koydum. Tut ki unuttun, tekrar bak, o inat neyse sen osun.”#İnadınİradendir#TİPeKatıl pic.twitter.com/aVWC53RxwN — ahmet şık (@sahmetsahmet) April 19, 2021

Bu yüzden sınırları baştan çizilmiş oyunları, denenmiş çıkmazları ortadan kaldıracak, umudu canlandıracak ve yarını hep birlikte kuracak bir ortak inada ihtiyacımız var. Herkesin aynılaştırıldığı, aynılaşmak zorunda bırakıldığı bir dikta rejiminden kurtulmayı dileyenleri çaresizliğe itenlere mecbur değiliz. Emekte, eşitlikte, barış, demokrasi ve özgürlükte inat etmekten yılmayanlar, korkmayanlar, asla aşağı bakmayanlar olarak bizler, yalnız değiliz.

'Sizleri de inadımıza ortak olmaya, Türkiye İşçi Partisi’ne katılmaya davet ediyorum'