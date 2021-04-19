Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz: Mavi Vatan'ın babasına da elektronik kelepçe takmaya geldiler

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiride imzası bulunan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'e elektronik kelepçe takılacağı öğrenildi. Rengin Gürdeniz, "Az evvel Mavi Vatan'ın babasına da kelepçe takmaya geldiler. Evde bulamadıkları için yarın tekrar geleceklerini söylediler" dedi.

104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayınladığı bildiride imzası bulunan, 'Mavi Vatan' kavramının isim babası olarak bilinen Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

Rengin Gürdeniz, "Az evvel mavi vatanın babasına da kelepçe takmaya geldiler. Evde bulamadıkları için yarın tekrar geleceklerini söylediler, yarın sabahtan itibaren kendilerini bekleyeceğiz. Onlar da emir kulu biliyorum ama yapılan bu haksızlıklar da içimi acıtıyor" ifadesini kullandı.

Az evvel mavi vatanın babasına da kelepçe takmaya geldilerEvde bulamadıkları için yarın tekrar geleceklerini söylediler, yarın sabahtan itibaren kendilerini bekleyeceğiz, Onlar da emir kulu biliyorum ama yapılan bu haksızlıklar da içimi acıtıyor#cemgürdeniz #AmirallerOnurumuzdur — rengin Gürdeniz (@rengin1964) April 19, 2021

Söz konusu bildiriye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 emekli amiral ile ifadeye çağırılan 4 emekli amiral, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Ardından emekli amirallere il dışına çıkmamaları için elektronik kelepçe takılmaya başlanmıştı.

Elektronik kelepçe takılan isimlerden biri olan Atilla Kıyat da "12 yılı amiral olarak, 43 yıl üniformamı şerefle taşıdım. Kıbrıs gazisiyim. Bugün elektronik kelepçe takılan bacağımın utancı bana ait değil. 80 yaşıma kadar kelepçe takılamayan ve ölünceye kadar da hiçbir gücün kelepçe takamayacağı beynimin onuru ise bana ait" tepkisini göstermişti.