Fatma Şahin: Gaziantep'in adını gri pasaport meselesine karıştıran Ersin Kilit'le ilgili suç duyurusunda bulunduk

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gri pasaportla Türkiye'den Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ünün ülkeye dönmemesiyle ilgili ileri sürülen iddialara tepki gösterdi.

Şahin, olayda kilit rolü bulunduğu ileri sürülen ve "Hiç kimse Fatma Şahin'i araştıralım demiyor, şu an mevcut Antep Belediye Başkanı. Ben bir vatandaş olarak kendi araştırmalarımla bir şeyler öğreniyorsam devlet her türlü öğrenebilir. Bunu öğrenmek istemiyorlar" diyen Ersin Kilit hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

#Gaziantep'in adını gri pasaportla yurtdışına insan gönderilmesi meselesine muğlak,mesnetsiz bir şekilde karıştıran Ersin Kilit'le ilgili olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına 2021/31178 soruşturma numarasıyla suç duyurusunda bulunduk.



Suç duyurumuzun takibini de yapacağız. https://t.co/CHMDFLJcYX — Fatma Şahin (@FatmaSahin) April 19, 2021

Şahin, "Gaziantep'in adını gri pasaportla yurt dışına insan gönderilmesi meselesine muğlak, mesnetsiz bir şekilde karıştıran Ersin Kilit'le ilgili olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2021/31178 soruşturma numarasıyla suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurumuzun takibini de yapacağız" dedi.