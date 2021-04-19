Havayolu şirketleri 15-18 Nisan’da Türkiye’den yaklaşık 40 bin yolcu taşıdı

Havayolu şirketlerinin 15-18 Nisan tarihleri arasında Rusya’ya Türkiye'den yaklaşık 39,4 bin ve Tanzanya'dan 1,7 binden fazla yolcu taşıdığı bildirildi.

Rus federal hava taşımacılığı ajansı Rosaviatsiya’nın açıklamasına göre havayolu şirketleri, 15-18 Nisan tarihleri arasında Rusya’ya Türkiye'den yaklaşık 39,4 bin ve Tanzanya'dan 1,7 binden fazla yolcu taşıdı.

Açıklamada, “Rosaviatsiya operasyon merkezi, Rusya vatandaşlarının Türkiye ve Tanzanya'dan dönüşünü organize etme çalışmalarını sürdürüyor. Geri dönüş kampanyasının ilk günlerinde, 15-18 Nisan tarihleri arasında Rus ve Türk havayolu şirketleri tarafından Türkiye’den Rusya’ya 179 sefer gerçekleştirildi, bu seferlerle yaklaşık 39.4 bin yolcu taşındı. Tanzanya’dan Rus havayolu şirketlerinin 6 seferi ile 1.7 binden fazla yurttaşımız evlerine döndü” ifadelerine yer verildi.

Rus ve Türk havayolu şirketlerinin verilerine göre, 15 Nisan - 1 Haziran arasındaki dönemde daha önce Türkiye’deki noktalardan Rusya’daki noktalara yaklaşık 169 bin uçak bileti satıldı. Zanzibar'dan (Tanzanya) Rusya’daki şehirlere ise Rus havayolu şirketlerinden 4.7 bin uçak bileti satıldı.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi, Türkiye ile havayolu ulaşımının 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurmuştu. Kısıtlamaya çerçevesinde şu anda Türkiye’de ve Tanzanya’da olan turistler, tatil sürelerinin sonunda tur operatörleri tarafından Rusya’ya geri taşınıyor.

Turun bitiş tarihinden önce geri dönmeye karar veren turistler ise bunu tur operatörü ile mutabakat sağlayarak yapabilecek.

Diğer yandan Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm), gidiş tarihleri 1 Haziran öncesi olan Türkiye veya Tanzanya turları satın alan Rus turistlere seyahatlerini ileri tarihe alma ya da farklı destinasyonları seçmelerini önerdi.

Rus federal hava taşımacılığı ajansı Rosaviatsiya ise, Türkiye’de bulunan Rusya vatandaşlarının ülkelerine geri dönmesini organize etmesi için bir kriz merkezi kurarak durumu sürekli kontrol altında tutuyor.