Konya’da kısıtlamayı 2. kez delen eğlence mekanına baskın

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Kovid-19 vaka sayılarında ön sıralarda yer alan Konya'da bir eğlence mekanına baskın yapan polis 9 kişiyi eğlenirken yakaladı. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye 3 bin 150’şer TL’den toplam 28 bin 350 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Aşıkömer Sokakta bulunan bir eğlence mekanının koronavirüs tedbirlerine ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri iş yerine müşteri alındığını tespit ederek mekana baskın yaptı. İş yerinde denetim yapan polis, işletme sahibi ve 9 müşteriyi yakaladı.

Polis ekipleri sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 9 kişiye 28 bin 350 TL ceza uyguladı.

İşletme sahibi olduğunu belirten H.İ.S. ise gerekli yasal işlemler için Feridiye Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.

Ayrıca bahse konu iş yerinin daha önce mühürlendiği tespit edilirken, işletme Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yeniden mühürlenerek kapatıldı.

Konya’da kısıtlamayı 2. kez delen eğlence mekanına baskınhttps://t.co/UsDWx9zIGS pic.twitter.com/LsrB7yNZww — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 21, 2021

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