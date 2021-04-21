Gri pasaportla firar eden kişilerden B.K: Akrabalar 'Şebeke var, götürüyor' dedi, zaten biri gitti mi hemen duyuluyor

Gri pasaportla Almanya'ya gittikten sonra firar ederek Fransa'ya geçen B.K., "Akrabalar 'Şebeke var, götürüyor' dedi, zaten biri gitti mi hemen duyuluyor" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın kamu görevlisi olmayan kişilerin, hizmet damgalı pasaport (gri pasaport) sağlanarak yurt dışına çıkmalarına dair başlatılan soruşturma devam ederken, Türkiye'den Almanya'ya gidip Fransa'ya geçen B.K., firar sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, kaçış sürecini anlatan B.K. şunları söyledi:

Nasıl başladı süreç?

Akrabalar “Şebeke var, götürüyor” dedi. Zaten biri gitti mi, hemen duyuluyor. Küçük bir yer Muş. 2020'nin Ekim ayının son haftasında pasaport çıkarmaya gittiğimde 5-6 gün Şanlıurfa'da kaldım. Sistem yok diye… Sistem geldiğinde gittik, imza attık. Kağıtta “Belediye meclisi kararıyla” yazısını okudum. Üzerinde, “Çevre Konferansı” yazıyordu. Memurlar onların adamıydı. Ben İstanbul'a yola çıkmadan pasaportum yola çıkmıştı.

Ne kadar ödediniz?

otobüs için aldılar. 7 bin Euro geldikten sonra verdim. Parayı akrabana bırakıyorsun.

Yolculuk nasıldı?

İki günde geldik. 10 yıldır İstanbul'da yaşıyordum. Akşama kadar Esenler Otogarı'nda bekledik. İki otobüse bindirilip Bakırköy'deki asıl otobüse götürüldük, 24 Ekim'de akşam yola çıktım, 26 Ekim'de Almanya'daydım. Türkiye dahil her sınırda rüşvet verdik.

Nerede indirdiler?

Otobüsün yarısını Stuttgart, yarısını Münih ve Berlin'de indirdiler. Dayılarım Fransa'dan geldi, beni alıp Paris'e götürdüler.

'İltica için başvurdum'

Sosyal medya paylaşımlarından ötürü soruşturma geçirdiği ve eşi tutuklandığı için ülkeden ayrılmaya karar veren B.K., sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eşim ve bir buçuk yaşındaki oğlum 2016'da cezaevine girdi, 13 ay yattı. Şu an tutuksuz. Eşimden dolayı beni işimden kovdular. İltica için başvurdum. Oturum hakkı verilirse onları getireceğim.”