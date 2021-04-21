İstanbul'da FETÖ'nün 'gaybubet evlerine' eş zamanlı operasyon: Firari 29 örgüt üyesi yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün firari üyelerine yönelik gece saatlerinde yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyeleri arasında33 ayrı hücre evine yönelik, haklarında gözaltı kararı bulunan firari 34 kişiden 29'u yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca hücre evinde gizlenen ve farklı mahkemelerden aranması olan 1 şüpheli şahıs ile birlikte toplam 30 şüpheli İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Hücre evlerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemelere de el kondu.

Polis, firari FETÖ üyesi 5 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.