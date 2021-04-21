Kayıt
13:56 21 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karadeniz asla bir askeri çatışma denizi olmadı

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 50
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/13/1043853405_0:75:1200:750_1200x675_80_0_0_80b2e69a41466d979e79f936664cf5fa.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104211044326121-disisleri-bakani-cavusoglu-karadeniz-asla-bir-askeri-catisma-denizi-olmadi/

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2. Dünya Savaşı'nda bile Karadeniz'in bir askeri çatışma denizi olmadığını vurgulayarak, "Bunun temel nedeni, Montrö Sözleşmesi ile oluşturulan hassas dengedir. Ama elbette sözleşme tek başına istikrarı sağlamak için yeterli değil. Bölgede yükselen gerilim hepimizi endişelendiriyor. Provokasyonlardan kaçınılmalı" dedi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Türkiye-Romanya-Polonya üçlü işbirliğinin pandeminin getirdiği güvenlik sınamaları bağlamında önemi' başlığı ile video mesaj yayımladı.

    Bakan Çavuşoğlu, etkinliği düzenleyen Yeni Strateji Merkezi, Doğu Araştırmaları Merkezi ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'na teşekkür etti.

    Dünyanın sarsıntılı zamanlardan geçtiğini belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

    "Güç kaymaları ve boşluklar, hibrit ve vekalet savaşları, terörizm, iklim değişikliği, kötü yönetim, yoksulluk ve yerinden edilme, karmaşık bir güvenlik bulmacası yaratıyor. Pandeminin etkisini de her alanda görüyoruz. Uluslararası dayanışma noksanlığı, tıbbi malzemeler için kıyasıya rekabet, kutuplaşma ve ekonomik durgunluk. Sadece bir veriyi paylaşayım; salgın nedeniyle aşırı yoksulluk içinde yaşayan insan sayısı 150 milyon artabilir. Bütün bunların hepimiz için çok büyük toplumsal ve güvenlik etkileri var."

    'Sınırlarımız NATO'nun sınırlarıdır'

    Bakan Çavuşoğlu, bu küresel krizden çıkış yolunun uluslararası dayanışma ve aklıselimden geçtiğine inandığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

    • "Barış, istikrar ve refahın tarifi basit; tüm çatışmaları azaltmak, çatışmaları durdurmak, diyalog, diplomasi ve arabuluculuğu artırmak. Kurallara dayalı ve yenilenmiş bir küresel sistem için çalışmak, güçlü ve hesap verebilen bir yönetişim, kimseyi arkada bırakmayan ekonomiler. 3 NATO müttefiki olan Türkiye, Romanya ve Polonya bölgemizin ve dünyanın karşılaştığı sınamalara ilişkin benzer yaklaşım ve perspektifleri paylaşmaktadır.
    • Sınırlarımız NATO'nun sınırlarıdır. Bu nedenle ortak yaklaşımlarımızı, coğrafyamızı ve sahiplenme duygumuzu olumlu itici faktörler olarak kullanmaya karar verdik. 2012 yılında etkili ve ileri görüşlü bir üçlü işbirliği mekanizması kurduk. Bu, tüm konularda aynı görüşte olduğumuz anlamına gelmiyor. Zaman zaman farklı bakış açılarımızın katma değerinden yararlanıyoruz."

    'Kritik bir dönemde değerli bir fırsat olacak'

    Bakan Çavuşoğlu, bu yıl gündemlerinin zengin olduğunu belirterek, "NATO zirvesine sadece 2 ay kaldı. Kritik bir dönemde değerli bir fırsat olacak. NATO 2030 süreci hakkında da görüş alışverişinde bulunacağız. Zamanlıca yapılan bu girişim, karşılaştığımız tehditlerin dönüşümünü değerlendirmektedir. Girişim, daha iyi direnç geliştirmemizi ve dayanışmayı artırmamızı gerektiriyor. Günümüzün zorlukları ve tehditleriyle yüzleşmek için çok önemli 3 sihirli kelime var; birlik, uyum ve dayanışma. Soğuk savaş sırasında ittifakımız böyle ilerledi ve 21'inci yüzyılda da bu şekilde galip geleceğiz. Yakın çevremizde birçok acil sorun var. Dağlık Karabağ son zamanlarda bize 'donmuş ittifak' diye bir şeyin olmadığını gösterdi. Çatışma çatışmadır ve bu tür krizler bize Karadeniz bölgesinin güvenliğinin ve istikrarının ne kadar hayati olduğunu hatırlatıyor" ifadesini kullandı.

    'Bölgede yükselen gerilim hepimizi endişelendiriyor'

    Karadeniz'in asla bir askeri çatışma denizi olmadığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şunları ekledi:

    "Geçtiğimiz yüzyılda 2. Dünya Savaşı sırasında bile Karadeniz asla bir askeri çatışma denizi olmadı. Bunun temel nedeni, Montrö Sözleşmesi ile oluşturulan hassas dengedir. Sözleşmeyi 1936'dan beri yaptığımız gibi şeffaf ve tarafsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Ama elbette sözleşme tek başına istikrarı sağlamak için yeterli değil. Bölgede yükselen gerilim hepimizi endişelendiriyor. Provokasyonlardan kaçınılmalıdır. Diplomasi ve diyaloğun egemen olmasını sağlamak için çok çalışmalıyız. Perşembe günü başlayacak Bükreş'teki üçlü toplantımıza katılmayı dört gözle bekliyorum. Birlikte bölgemizde ve ötesinde barışı sağlayan ülkeler olarak kalmayı taahhüt ediyoruz. Sizlere başarılı bir etkinlik dilerim" 
    Etiketler:
    Montrö Sözleşmesi, Montrö Anlaşması, Montrö, Karadeniz, Provokasyon, Romanya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Argun Akif Özak, Yumurtalık ilçesinin açıklarında araştırma yaparken zargana balıkları üzerinde ilk kez görülen öldürücü bir parazit keşfettiklerini, ismini ise Adana’yı onurlandırmak için 'Caligus Adanensis' olarak adlandırıp literatüre kaydettirerek tüm dünyaya duyurduklarını söyledi.
    Balık katili parazit keşfettiler, ismini 'Adana' koydular
    Karikatür
    Infantino: FIFA katiyen Süper Lig’i onaylamıyor
    İnfografik
    Rus Su-35C ile Güney Koreli KF-21 savaş uçakları
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet