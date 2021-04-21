Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karadeniz asla bir askeri çatışma denizi olmadı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2. Dünya Savaşı'nda bile Karadeniz'in bir askeri çatışma denizi olmadığını vurgulayarak, "Bunun temel nedeni, Montrö Sözleşmesi ile oluşturulan hassas dengedir. Ama elbette sözleşme tek başına istikrarı sağlamak için yeterli değil. Bölgede yükselen gerilim hepimizi endişelendiriyor. Provokasyonlardan kaçınılmalı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Türkiye-Romanya-Polonya üçlü işbirliğinin pandeminin getirdiği güvenlik sınamaları bağlamında önemi' başlığı ile video mesaj yayımladı.

💬“Türkiye-Romanya-Polonya Üçlü İşbirliğinin Pandeminin Getirdiği Güvenlik Sınamaları Bağlamında Önemi”



💬“The Importance of the 🇹🇷-🇷🇴-🇵🇱 Trilateral Cooperation in the Context of the Security Challenges Posed by the Pandemic” by @NSC_Romania, @OSW_eng, @setavakfi. pic.twitter.com/dpj47jpDwm — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 21, 2021

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Bakan Çavuşoğlu, etkinliği düzenleyen Yeni Strateji Merkezi, Doğu Araştırmaları Merkezi ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'na teşekkür etti.

Dünyanın sarsıntılı zamanlardan geçtiğini belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Güç kaymaları ve boşluklar, hibrit ve vekalet savaşları, terörizm, iklim değişikliği, kötü yönetim, yoksulluk ve yerinden edilme, karmaşık bir güvenlik bulmacası yaratıyor. Pandeminin etkisini de her alanda görüyoruz. Uluslararası dayanışma noksanlığı, tıbbi malzemeler için kıyasıya rekabet, kutuplaşma ve ekonomik durgunluk. Sadece bir veriyi paylaşayım; salgın nedeniyle aşırı yoksulluk içinde yaşayan insan sayısı 150 milyon artabilir. Bütün bunların hepimiz için çok büyük toplumsal ve güvenlik etkileri var."

'Sınırlarımız NATO'nun sınırlarıdır'

Bakan Çavuşoğlu, bu küresel krizden çıkış yolunun uluslararası dayanışma ve aklıselimden geçtiğine inandığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Barış, istikrar ve refahın tarifi basit; tüm çatışmaları azaltmak, çatışmaları durdurmak, diyalog, diplomasi ve arabuluculuğu artırmak. Kurallara dayalı ve yenilenmiş bir küresel sistem için çalışmak, güçlü ve hesap verebilen bir yönetişim, kimseyi arkada bırakmayan ekonomiler. 3 NATO müttefiki olan Türkiye, Romanya ve Polonya bölgemizin ve dünyanın karşılaştığı sınamalara ilişkin benzer yaklaşım ve perspektifleri paylaşmaktadır.

Sınırlarımız NATO'nun sınırlarıdır. Bu nedenle ortak yaklaşımlarımızı, coğrafyamızı ve sahiplenme duygumuzu olumlu itici faktörler olarak kullanmaya karar verdik. 2012 yılında etkili ve ileri görüşlü bir üçlü işbirliği mekanizması kurduk. Bu, tüm konularda aynı görüşte olduğumuz anlamına gelmiyor. Zaman zaman farklı bakış açılarımızın katma değerinden yararlanıyoruz."

'Kritik bir dönemde değerli bir fırsat olacak'

Bakan Çavuşoğlu, bu yıl gündemlerinin zengin olduğunu belirterek, "NATO zirvesine sadece 2 ay kaldı. Kritik bir dönemde değerli bir fırsat olacak. NATO 2030 süreci hakkında da görüş alışverişinde bulunacağız. Zamanlıca yapılan bu girişim, karşılaştığımız tehditlerin dönüşümünü değerlendirmektedir. Girişim, daha iyi direnç geliştirmemizi ve dayanışmayı artırmamızı gerektiriyor. Günümüzün zorlukları ve tehditleriyle yüzleşmek için çok önemli 3 sihirli kelime var; birlik, uyum ve dayanışma. Soğuk savaş sırasında ittifakımız böyle ilerledi ve 21'inci yüzyılda da bu şekilde galip geleceğiz. Yakın çevremizde birçok acil sorun var. Dağlık Karabağ son zamanlarda bize 'donmuş ittifak' diye bir şeyin olmadığını gösterdi. Çatışma çatışmadır ve bu tür krizler bize Karadeniz bölgesinin güvenliğinin ve istikrarının ne kadar hayati olduğunu hatırlatıyor" ifadesini kullandı.

'Bölgede yükselen gerilim hepimizi endişelendiriyor'

Karadeniz'in asla bir askeri çatışma denizi olmadığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şunları ekledi:

"Geçtiğimiz yüzyılda 2. Dünya Savaşı sırasında bile Karadeniz asla bir askeri çatışma denizi olmadı. Bunun temel nedeni, Montrö Sözleşmesi ile oluşturulan hassas dengedir. Sözleşmeyi 1936'dan beri yaptığımız gibi şeffaf ve tarafsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Ama elbette sözleşme tek başına istikrarı sağlamak için yeterli değil. Bölgede yükselen gerilim hepimizi endişelendiriyor. Provokasyonlardan kaçınılmalıdır. Diplomasi ve diyaloğun egemen olmasını sağlamak için çok çalışmalıyız. Perşembe günü başlayacak Bükreş'teki üçlü toplantımıza katılmayı dört gözle bekliyorum. Birlikte bölgemizde ve ötesinde barışı sağlayan ülkeler olarak kalmayı taahhüt ediyoruz. Sizlere başarılı bir etkinlik dilerim"