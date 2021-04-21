ATO Başkanı Baran: Kovid-19 aşısını yaptıran ticaretine devam etsin

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde aşılama çalışmalarının iktisadi hayatın devamlılığı açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

Salgınla mücadele kapsamındaki önlemlerden sokağa çıkma kısıtlamasının, 65 yaş ve üzeri çalışan vatandaşlarda, ekonomik ve sosyal açıdan sıkıntı oluşturduğuna işaret eden Baran, daha önce yapılan benzeri uygulamalarda söz konusu kesimin, ticaret ve çalışma hayatının devamı açısından yasaklardan muaf tutulduğunu hatırlattı.

Baran, yaş sınırlamasının ekonomik faaliyetlere engel olmaması gerektiğini belirterek, "Tedbirini alan, Kovid-19 aşısını yaptıran ticaretine devam etsin. Kovid-19 aşılarını yaptıran ve tedbirlerini alan 65 yaş üstü işletme sahibi tacir, sanayici, esnaf ve serbest meslek sahipleri ile çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasını istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.