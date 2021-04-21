Arzu Sabancı: Sakın evde sıkıldık demeyin

İş insanı Ömer Sabancı'nın eşi Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından koronavirüs önlemleriyle ilgili bir paylaşım yaptı. 'Tedbiri elden bırakmayın' diyen Sabancı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Aşı da olsanız... Hastalığı geçirmiş antikorunuz da olsa... Risk her zaman var... Evde kalmaya, işiniz müsade ediyorsa sokağa çıkmamaya, çift maske ve mesafeye devam... Tam kapanma olmasa bile biz kendi irademizle tam kapanma yapabiliriz.... Yaz aylarını, güzel günlerin hayalini kurarak, umudumuzu kaybetmeden... Sakın evde sıkıldık demeyin... Rahat nefes aldığınız güne, evinizde olduğunuza şükrederek... Evde kalmaya devam...."