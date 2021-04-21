Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor. Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi NEGATİF olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsade edilecektir" mesajını paylaştı.

✈️ İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor.



Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi NEGATİF olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsade edilecektir.



Lütfen seferlerimizi takip ediniz. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) April 21, 2021

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Aralık'ta İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'ya uçuşların karşılıklı durdurulduğunu açıklamıştı.