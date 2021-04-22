Annesinin reddettiği oğlak 'Dina'ya torunları gibi bakıyorlar

Tunceli'de Yarar ailesi, doğum sonrası annesinin sahip çıkmadığı oğlağı evlerinde beslemeye başladı. Dina'yı yıkayıp kurutma makinesiyle tüylerini kurutarak günde 3 kez biberonla besleyen Gülseren Yarar, "2 torunum var ve kendileri il dışında yaşıyorlar. Salgın nedeniyle buraya gelemiyorlar. Ben de Dina'yı torunlarımın yerine koydum" dedi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Munzur Dağları'nın eteklerinde, besicilik yapan 23 yaşındaki Umutcan Yarar, ilk kez doğum yapan bir keçinin yavrusunu reddettiğini fark etti.

Yarar, oğlağı alıp, evinde beslemeye karar verdi. Yarar ailesi, Zazaca dünya anlamına gelen 'Dina' ismini verdikleri oğlağı torunları gibi sevmeye başladı. Aile, kendilerinin bir parçası olarak gördükleri 'Dina'yı yıkayıp fön makinesiyle tüylerini kurutuyor ve biberonla süt vererek özenle büyütüyor.

'Dina'yı torunlarımın yerine koydum'

'Dina'yı evlerinde torunu gibi sevdiklerini söyleyen 56 yaşındaki Gülseren Yarar,şunları söyledi:

"2 torunum var ve kendileri il dışında yaşıyorlar. Salgın nedeniyle buraya gelemiyorlar. Ben de Dina'yı torunlarımın yerine koydum. Annesi geçen senenin keçisiydi doğum yaptı ve Dina'ya sahip çıkmadı. Kendisi neredeyse ölüyordu biz de hemen onu eve getirdik. Sobanın önünde iyice ısıttık ve biberonla süt verdik. Dina bizim canımız oldu. Etrafımızda oyun oynuyor, biz çok alıştık ona.

'Kendisi bizim dünyamız oldu'