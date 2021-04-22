İçişleri Bakanlığı: İlkbahar-yaz operasyonları başladı

İçişleri Bakanlığı, PKK'ya yönelik ilkbahar-yaz dönemi operasyonlarının başladığını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının yer alacağı 9 bin 630 planlı operasyon, 1 Ekim'e kadar devam edecek.

"İç güvenlik operasyonlarıyla kırsalda tükenme noktasına gelen terör örgütünü tamamen ülke gündeminde çıkarmak maksadıyla ilkbahar yaz dönemi operasyonları başladı" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlerin tüm barınma alanlarındaki inlerine girilecek olan operasyonlarda strateji istihbarata dayalı nokta operasyonlarla terörü kaynağından ARA-BUL-YOK ET olacak. Böylelikle baskı sürdürülerek teröriste bölge dar edilecek.

Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik 01 Ekim 2020-15 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenen Sonbahar-Kış Operasyonları ise başarıyla tamamlandı.

Bu dönemde 7.424 sonbahar-kış operasyonu planlanmasına rağmen 8.915 operasyon icra edildi. ( yüzde 120 gerçekleştirme oranı sağlanmıştır.)

Bu operasyonlarda 75 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 915 sığınak ve mağarada, 233 Mayın/EYP, 292 silah, 465 el bombası, 891 tüp ve 31.6 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Devletin tüm kurumları ile koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde, aziz milletimizin desteği ile terörle mücadelede yakalanan başarı artan bir tempo ile kararlılıkla sürdürülecektir."