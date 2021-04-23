MHP'li Sancaklı'dan Thodex açıklaması: Milli şahsiyetime dönük en küçük lekeyi bile kabul etmem

Türkiye merkezli kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer'in, beraberindeki 2 milyar dolarlık kripto para ile sırra kadem bastı. Özer’in 20 Nisan’da Arnavutluk Tiran'a kaçtığının belirlenmesinin ardından borsanın kullanıcıları, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Faruk Fatih Özer’in, 28 Eylül 2020’de Türkiye’de Hoppara Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri isimli bir şirket daha kurduğu öğrenildi. Şirketin ticari sicil kayıtlarında ise kamuoyunun yakından tanıdığı bir isme rastlandı. Buna göre, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’nın da Hoppara’nın ortağı olduğu tespit edildi. İstanbul merkezli şirketin kuruluş amacı, İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına, 'Ödeme hizmetlerinin verilmesi ve elektronik para ihracı' şeklinde geçirildi.
Faruk Fatih Özer, Thodex’ten kullanıcıların paralarını çekememesi ve şikayet yağdırması üzerine sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarını sildi. Silinen fotoğraflar arasında Mert Sancaklı’nın da çok sayıda fotoğrafı olduğu bildirildi. Özer’in Instagram hesabında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na yaptığı ziyaretin fotoğrafı olması da dikkati çekti.
Bakan Çavuşoğlu, Özer ile fotoğrafının sosyal medyada yayımlanmasının ardından bir açıklama yaparak Özer’i tanımadığını iddia etti. Çavuşoğlu, Özer’in, MHP Milletvekili Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’ya verdiği randevuya eşlik ederek kendisini ziyaret ettiğini savundu.
Sancaklı: Namusum ve şerefim üzerine and içerim
Konuya ilişkin açıklama yapan Sancaklı'nın konuşmasından satır başları şöyle:
- Son bir kaç gündür kamuoyunu meşgul eden dolandırıcılık iddialarıyla ilgili oğlumun ve benim adımın geçtiği olaylardan büyük bir üzüntü duyuyorum.
- Saffet Sancaklı adını ve şahsını bilen herkes bilir ki bizim söz konusu iddialara dair hayatımızın hiçbir döneminde hardal tanesi kadar haksızlık, hukuksuzluk, şerefsizlikle yanyana gelmemiştir.
- Şerefle taşıdıgım milli takım şuurunu ve Ayyıldızlı Al Bayrağı yaşatmak ve ona leke kondurmamayı hayat anlayışı olarak benimsemişimdir. Bu anlayışın ifadesi olarak Türk milletinin en şuurlu siyasi merkezi olan MHP'de şerefimle milletvekilliği yapıyorum.
- Hayatım boyunca şerefim ve haysiyetimle yaşdım. Milli şahsiyetime dönük en küçük lekeyi bile kabul etmem mümkün değildir. Gündemdeki bu konuda oglumun ve şahsımın en küçük bir dahli olmadığına dair bütün değerlerim, namusum ve şerefim üzerine and içerim.
- Bahsi geçen ve dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şirketin adı THODEX'tir. Bu şirketle oğlum Mert Sancaklı'nın veyahut herhangi Sancaklı'nın fiili hiçbir bağı olmamıştır ve halen de bulunmamaktadır. Devletimizin yapacağı tahkikat sonucunda gerçek ortaya çıkacaktır.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)