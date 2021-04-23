Koca: İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'daki vaka sayılarıyla ilgili bilgi verdi. Koca'nın açıklaması şu şekilde oldu:
''İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız.''
İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız. pic.twitter.com/dvP667bbmw— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 23, 2021
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