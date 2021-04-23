Koca: İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu

İstanbul'da il sağlık yöneticileriyle toplantı yapıldığını duyuran Sağlık Bakanı Koca, ''İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu'' açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'daki vaka sayılarıyla ilgili bilgi verdi. Koca'nın açıklaması şu şekilde oldu:

''İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız.''