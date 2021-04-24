İzzet Yıldızhan: 'İzzet Beckham' yorumlarına çok gülüyorum

Şarkıcı İzzet Yıldızhan, sosyal medyada kendisine yapılan 'Diyarbeckham', 'İzzet Beckham' yorumlarına çok güldüğünü söyledi. Yıldızhan, "David Beckham dünyanın tanıdığı bir isim ama kimse İzzet Yıldızhan’ı yabana atamaz" dedi.

Şarkıcı İzzet Yıldızhan, önceki gün Kuruçeşme sahilinde görüntülendi. Dokuz çocuk sahibi olan Yıldızhan, Beckham ailesine benzetilmeleriyle ilgili yorum yaptı.

Posta gazetesinde yer alan habere göre 'Diyarbeckham' ve 'İzzet Beckham' yorumlarına çok güldüğünü ifade eden Yıldızhan, "Yani oğullarım diye demiyorum ama bana göre daha yakışıklılar. David Beckham dünyanın tanıdığı bir isim ama kimse İzzet Yıldızhan’ı yabana atamaz. Hem onun dört evladı var benim dokuz" diyerek gülümsedi.

Pinhani’nin ‘Dünyadan Uzak’ şarkısını İzzet Yıldızhan’a vermesinden sonra sosyal medyadaki yorumlar ikiye bölünmüş, kimi eleştirirken kimi de Yıldızhan’ın yorumunu beğenmişti.

Konunun hatırlatılması üzerine Yıldızhan, "Olumlu kadar olumsuz yorum da gelebilir. Şarkı benim içime çok sindi. 'İyi ki okumuşum' diyorum. Pinhani’ye de sizlerin aracılığıyla teşekkür etmek istiyorum. Öyle bir dönem ki herkes para almadan kıpırdamıyor bile. Oysa Pinhani bu şarkı için benden bir kuruş talep etmedi. Harika bir insan kendisi" dedi.