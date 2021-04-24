Kısıtlamayı delip kahvehanede kumar oynadılar, yakalandılar: 'Canımız sıkkın, moralimiz bozuk'

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına ihlal ederek bir kahvehanede kumar oynayan kişilere polis ekipleri baskın düzenledi. Yakalanan kişilerden biri, "Canımız sıkkın, moralimiz bozuk. Benim hastalığımı konuşuyorduk" dedi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarını alan Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri kahvehaneye baskın düzenlemek için harekete geçti.

İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) yer alan habere göre mekanda alkol ve sigara içerek kumar oynayan kişiler baskından kaçmak isterken arkadaşını içeride unutarak kapıyı üstüne kilitledi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli ise "Niye burada kilitlisin?" sorusuna, "İftardan sonra içeride televizyon izlerken uyuyakalmışım. Dışarı çıkan arkadaşlarım nerede?" yanıtını verdi. Daha sonrasında arkadaşları gelerek içerde kilitli kalan arkadaşlarını kurtardılar.

Yakalanan kişilerden biri ise ceza yememek için "Canımız sıkkın, moralimiz bozuk. Benim hastalığımı konuşuyorduk" diye kendini savundu.

Polis ekiplerini mekanda sadece oturduklarını ikna etmeye çalışan bir diğer şahıs ise "Evde de 3 kişi beraber oturuyoruz, burada da 3 kişi oturuyoruz. Komiserim yanlış anlamayın sokağa çıkma kısıtlaması var ama içerideydik. Canımız sıkıldı" dedi.

Mekânda bulunanların kimliklerini toplayan polis ekipleri 6 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 180 lira olmak üzere 19 bin 80 TL para cezası kesildi.