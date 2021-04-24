Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden Selimiye Mahallesi'ndeki Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne geçti.

Burada sağlık çalışanlarıyla orucunu açan Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti.

Erdoğan, iftarın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: