Perinçek'ten hükümete çağrı: ABD tehdidini görmeyen Türkiye'yi savunamaz

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak nitelenidrmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "ABD tehdidini görmeyen bir hükümet Türkiye'yi savunamaz" dedi.