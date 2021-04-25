Kovid-19 tedavisi gören Mısra Öz yoğun bakımdan çıktı

Çorlu’daki tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden ve Kovid-19 tedavisi devam eden Mısra Öz yoğun bakımdan çıktı.

Mısra Öz'ün babası Mehmet Öz, kızının sağlık durumu hakkında son durumu Twitter hesabından paylaştı.

Yaptığı paylaşımda Baba Öz, "Şu an kızım Mısra Öz yoğun bakımdan çıktı normal odasında. Kızıma duaları ile destek olan sesine ses olan tüm sevenlerine gönül dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.