Kovid-19 tedavisi gören Mısra Öz yoğun bakımdan çıktı

Mısra Öz'ün babası Mehmet Öz, kızının sağlık durumu hakkında son durumu Twitter hesabından paylaştı.
Yaptığı paylaşımda Baba Öz, "Şu an kızım Mısra Öz yoğun bakımdan çıktı normal odasında. Kızıma duaları ile destek olan sesine ses olan tüm sevenlerine gönül dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Şu an kızım mısra öz yoğun bakımdan çıktı normal odasında.— MEHMET çorlu tren katliamı (@MEHMETO82041404) April 25, 2021
Kızıma duaları ile destek olan sesine ses olan tüm sevenlerine gönül dolusu sevgilerimi gönderiyorum.
Sonsuz teşekkürler.
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