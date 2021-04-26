CHP'li Tarhan: AK Partili belediye başkanı akrabalarına 1 milyon TL fatura kesti

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, AK Partili Dilovası Belediyesi'nin geçen yıl tabelalara harcadığı 1.3 milyon TL'nin büyük bir kısmının, Belediye Başkanı Hamza Şayir’in yeğeni ve eniştesinin hesaplarına yatırıldığını iddia etti.