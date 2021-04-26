'Kobani davası' başladı: Avukatlar salonu terk etti

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 28'i tutuklu 108 kişi hakkında açılan 'Kobani davası', Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın aktardığına göre mahkeme başkanı, dışarıda kalan avukatların salona alınması taleplerine karşılık vermedi. Salonda bulunan avukatlar bu durumu protesto ederken, "Koronavirüs nedeniyle alabileceğimiz insan sayısı belli" diyen mahkeme başkanı, güvenlik ve salgın nedeniyle bu kararın uygulandığını söyledi.

Bu arada avukatların itirazı devam etti. Mahkeme başkanı, cüppesiz olan kişinin salondan çıkarılmasını istedi. Bu duruma itiraz eden avukatlara, "Duruşma düzenini bozanı dışarı alırım" yanıtı verildi. Bunun üzerinde avukatlar, alkışlı protestoda bulunarak duruşma salonunu terk etti. Ardından mahkeme heyeti, kimlik tespitine başladı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın yanı sıra HDP’nin tüm meclis grubu duruşmada hazır bulundu.

ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü, DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, HDK Eş Sözcüleri İdil Uğurlu ve Sedat Şenoğlu, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, DTK Eşbaşkanı Berdan Öztürk, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Milletvekili Ahmet Şık da duruşmayı izleyen siyasetçiler arasında.

CHP'den 4 kişilik heyet

CHP ise davayı Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyeleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Haydar Hakverdi, Servet Ünsal ve Parti Meclisi’nden Semra Dinçer’in olduğu 4 kişilik heyetle takip ediyor.