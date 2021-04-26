AB: Hak ihlalleri Türkiye ile yakınlaşmayı zorlaştırıyor

AB Konseyi Başkanı Michel, bugün yaptığı açıklamada AB-Türkiye ilişkileri hakkında değerlenirmelerde bulundu.
Charles #Michel, @eucopresident, reports to the #EuropeanParliament on the outcome of the #EUCO and the EU-#Turkey meeting, on 26 April 2021, in #Brussels.https://t.co/SonQqt8pE9— EU Council TV News (@EUCouncilTVNews) April 26, 2021
Michel, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada, 6 Nisan'daki Türkiye ziyaretine ilişkin, "Hukukun üstünlüğü, temel haklar, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını konuştuk. İfade özgürlüğü dahil siyasi partilerin ve medyanın hedef alınması konusundaki derin endişelerimizi dile getirdik" ifadelerini kullandı.
Konsey Başkanı, "Bu alanda olumsuz ilerlemenin devam etmesi durumunda Türkiye ile kapsamlı iş birliğini düşünmek zor" dedi.
'İş birliğini güçlendirmek için şartlarımız var'
Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilen oturumda söz alan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.
Outre l’égalité homme-femme, la désescalade en Méditerranée orientale doit se poursuivre.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 26, 2021
La Turquie doit accepter les arrêts de la CEDH.
Ce sont nos conditions pour renforcer notre coopération sur l’économie et la migration avec la Turquie.
Von der Leyen, Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi için bazı şartların bulunduğunu öne sürdü. Bu şartıları Doğu Akdeniz'de gerilimi azaltma, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) kararlarına bağlılık ve cinsiyet eşitliği olarak sıralayan Komisyon Başkanı, "Türkiye ile ekonomi ve göç konusunda iş birliğimizi güçlendirmek için şartlarımız bunlar" ifadelerini kullandı.
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