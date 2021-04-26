AB: Hak ihlalleri Türkiye ile yakınlaşmayı zorlaştırıyor

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'de 'otoriter yönetim' devam ettiği sürece Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkileri iyileştirmesinin zor olacağını belirtti.

AB Konseyi Başkanı Michel, bugün yaptığı açıklamada AB-Türkiye ilişkileri hakkında değerlenirmelerde bulundu.

​Michel, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada, 6 Nisan'daki Türkiye ziyaretine ilişkin, "Hukukun üstünlüğü, temel haklar, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını konuştuk. İfade özgürlüğü dahil siyasi partilerin ve medyanın hedef alınması konusundaki derin endişelerimizi dile getirdik" ifadelerini kullandı.

Konsey Başkanı, "Bu alanda olumsuz ilerlemenin devam etmesi durumunda Türkiye ile kapsamlı iş birliğini düşünmek zor" dedi.

'İş birliğini güçlendirmek için şartlarımız var'

Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilen oturumda söz alan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.

Outre l’égalité homme-femme, la désescalade en Méditerranée orientale doit se poursuivre.



La Turquie doit accepter les arrêts de la CEDH.



Ce sont nos conditions pour renforcer notre coopération sur l’économie et la migration avec la Turquie. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 26, 2021

​Von der Leyen, Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi için bazı şartların bulunduğunu öne sürdü. Bu şartıları Doğu Akdeniz'de gerilimi azaltma, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) kararlarına bağlılık ve cinsiyet eşitliği olarak sıralayan Komisyon Başkanı, "Türkiye ile ekonomi ve göç konusunda iş birliğimizi güçlendirmek için şartlarımız bunlar" ifadelerini kullandı.