AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İlçe belediyesinden görüş alması gereken İBB, gecekondu gibi büfe yerleştiriyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bazı ilçe belediyeleri arasındaki 'Halk Ekmek' tartışmasına ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Üsküdar ve Ümraniye'ye yerleştirmek istediği Halk Ekmek büfelerinin zabıta tarafından engellenmeye çalışılmasına ilişkin "Ekmek Büfesi koyamazsınız demiyoruz. İBB Meclisi'nde CHP'li üyelerin de imzasıyla alınan kararı anlatmaya çalışıyor, işimizi hukuki zeminde yapmaya çalışıyoruz. Fakat karşımızda 'burası bizim, karar ve nizam tanımayız' diyen bir anlayış var. Kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz" dedi.

Kabaktepe, yaptığı yazılı açıklamada, İBB'nin "Engelleniyoruz" algısı oluşturmaya çalıştığını öne sürerken, "İBB yine ucuz siyaset peşinde. İBB Meclisi'nde oybirliğiyle alınan karar gereği; Halk Ekmek Büfeleri için ilçe belediyesinden görüş alması gereken İBB, gecekondu gibi büfe yerleştiriyor. Zabıta gelince de 'Engelleniyoruz' diye veryansın edip kameralara oynuyor" ifadelerini kullandı.

İBB yine ucuz siyaset peşinde!



İBB Meclisi'nde oybirliğiyle alınan karar gereği; Halk Ekmek büfeleri için ilçe belediyesinden görüş alması gereken İBB, gecekondu gibi büfe yerleştiriyor. Zabıta gelince de "Engelleniyoruz!" diye veryansın edip kameralara oynuyor.



Karar ortada👇🏻 pic.twitter.com/F8sQvohiv8 — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) April 26, 2021

"İlçe belediyelerinin alenen yok sayılarak bilinçli bir şekilde kargaşa ortamı oluşturulduğunu" iddia eden Kabaktepe, İBB yönetiminin 'yeni bir mağduriyet balonu şişirmeyi' amaçladığını öne sürdü.

Kabaktepe, ayrıca Üsküdar Belediyesinin, "Ekmek Büfesi koyamazsınız demiyoruz. İBB Meclisi'nde CHP'li üyelerin de imzasıyla alınan kararı anlatmaya çalışıyor, işimizi hukuki zeminde yapmaya çalışıyoruz. Fakat karşımızda 'burası bizim, karar ve nizam tanımayız' diyen bir anlayış var. Kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz" açıklamasını da hatırlattı.