Tam kapanmada alkollü içki satışı yasak mı?

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan '17 günlük tam kapanma' kararı sonrası, bu tarihlerde alkollü içki satışının yasak olup olmayacağı tartışma konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 30 Nisan ile 17 Mayıs arasında tam kapanma uygulamasına geçileceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı da yayınladığı genelgeyle bu uygulamanın kapsamlarını belirledi.

Ancak genelgede alkollü içki satışı yasağına ilişkin herhangi bir madde yer almadı. Sosyal medyada sıkça tartışılan konuyla ilgili ilk bilgi, NTV Cumhurbaşkanlığı muhabiri Serkan Kaya'dan geldi. Kaya, "Alkol satışı tüm günler yasak olacak. Yapı marketler kapalı olacak. AVM, kuaför, berber gibi işletmeler kapatılacak. Uçak, gemi, tren, otobüs bileti almak için seyahat izin belgesi şart olacak" dedi.

30 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında



* Alkol satışı tüm günler yasak olacak



* Yapı marketler kapalı olacak



* AVM, kuaför, berber gibi işletmeler kapatılacak



* Uçak, gemi, tren, otobüs bileti almak için seyahat izin belgesi şart olacak — Serkan Kaya (@serkankaya__) April 27, 2021

Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTBP) Başkanı Özgür Aybaş da ilk değerlendirmesinde tekel bayilerin kapanma süresi boyunca 10:00 - 17:00 saatleri arasında açık olacağını duyursa da, daha sonra söz konusu yasak kararının kendilerine de ulaştığını söyledi.

Aybaş, ABC gazetesine yaptığı açıklamada "Biz de alkol satışı olacağını düşündük. Ne genelgede ne Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında ne de Bendevi Palandöken'in mesajında alkol satışının yasak olacağı belirtilmedi. Ama bugün öğrendik ki yasak olacakmış" dedi.

Kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda da "Genelgede alkol satışı yasak diye bir ibare madde dahi yok. Maalesef üzülerek söylüyorum 17 mayısa kadar ülke genelinde pandemi ve Ramazan ayı bahanesi ile alkol satışı yasaklanmıştır" diyen Aybaş, "Bu yapılan özel yaşama, yeme içme kültürüne karşı açıkça darbedir. Korona bahane yasaklar şahane" ifadesini kullandı.

Genelgede alkol satışı yasak diye bir ibare madde dahi yok.Malesef üzülerek söylüyorum 17 mayısa kadar ülke genelinde pandemi ve Ramazan ayı bahanesi ile alkol satışı yasaklanmıştır. Bu yapılan özel yaşama,yeme içme kültürüne karşı açıkça darbedir. Corona bahane yasaklar şahane — Özgür Aybaş TEKEL BAYİİ 💎 (@AybasOzgur) April 27, 2021

​