Dilipak: ABD 'soykırım'ı tanıdı, bunun ikinci aşaması tazminat talebi, ardından da toprak talebi olacaktır

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlamasıyla ilgili olarak "Bunun ikinci aşaması tazminat talebi, ardından da toprak talebi olacaktır" dedi.

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımasıyla ilgili bir köşe yazısı kaleme aldı.

'Biden nereye koşuyor?' başlığıyla yayımlanan yazısında "Bakın, ABD 'soykırım'ı tanıdı. Bunun 2. aşaması tazminat talebi, ardından da toprak talebi olacaktır. Bakın bunun için ABD’de ve Uluslararası mahkemelerde yeni davalar açılacak, konu BM’nin gündemine getirilecektir. Zaten daha önce açılan davalar vardı, şimdi onlar beklemedeydi, derdest hale getirilecektir" ifadesini kullandı.

"FETÖ, PKK ve Türkiye karşıtları hepsi bu konuda lobi faaliyetleri yapacaklar. ABD yarın ambargo talebinde de bulunabilir. Halkbank, Zarrap konusunu da tekrar gündem yapabilir. Türkiye’de ve yurtdışında Türkiye aleyhindeki faaliyetlere destek verebilir" diyen Dilipak, şöyle devam etti: