Dilipak: ABD 'soykırım'ı tanıdı, bunun ikinci aşaması tazminat talebi, ardından da toprak talebi olacaktır

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımasıyla ilgili bir köşe yazısı kaleme aldı.
'Biden nereye koşuyor?' başlığıyla yayımlanan yazısında "Bakın, ABD 'soykırım'ı tanıdı. Bunun 2. aşaması tazminat talebi, ardından da toprak talebi olacaktır. Bakın bunun için ABD’de ve Uluslararası mahkemelerde yeni davalar açılacak, konu BM’nin gündemine getirilecektir. Zaten daha önce açılan davalar vardı, şimdi onlar beklemedeydi, derdest hale getirilecektir" ifadesini kullandı.
"FETÖ, PKK ve Türkiye karşıtları hepsi bu konuda lobi faaliyetleri yapacaklar. ABD yarın ambargo talebinde de bulunabilir. Halkbank, Zarrap konusunu da tekrar gündem yapabilir. Türkiye’de ve yurtdışında Türkiye aleyhindeki faaliyetlere destek verebilir" diyen Dilipak, şöyle devam etti:
- "Ben, öncelikle şu DSÖ ve dünya uzay ajansı, gıda ve ilaç, aşı anlaşmaları, iklim değişikliği, hayvan hakları gibi Global Reset çerçevesindeki projelerden, anlaşmalardan hemen vazgeçelim. Bakın 'oltayı yutan balık yem istemez' Oltayı yuttuk mu, yutmak üzere miyiz bilmiyorum. Biz başka şeylerle uğraşırken, onlar 'ıslah edicileriz' maskesi ile içeriye girip köşe başlarını tuttular bile. Bizi eve hapseden akıla ve içimizdeki Bill’in adamlarına dikkat!
- 'Başta İncirlik olmak üzere Amerikan üs ve tesislerini boşaltalım' sesleri yükseliyor. ABD’de artık Irak ve Suudi Arabistan topraklarına yerleşince en azından bazı tesisleri kapatabilir. Zaten askerlerini çektiği bölgelere paralı askerler ve paramiliter grubları yerleştiriyor. Şimdi bir de Humanoidler geliyor. Yani Siber ordular nöbeti devralıyor. RF ve Laser silahları ile uzayı da işgal ettiler, Radarlara da gerek kalmadı büyük ölçüde. Yeni sistemler denizaltını, yeraltını da tarıyor. 5G deseniz zaten tam bir intihar planı."
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