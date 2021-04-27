Sputnik V aşısının üreticisi Oran: Önce Türkiye'nin ihtiyacı karşılanacak

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için dün Viscoran İlaç Sanayii A.Ş. ile anlaştı.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Öztürk Oran, konuyla ilgili olarak bugün Haber Global'den Can Mumay'a açıklamalarda bulundu. Aşının üretiminde önce Türkiye'nin ihtiyacının karşılanacağını ifade eden Oran, "Tabii ki önce kendi ülkemizin ihtiyacı karşılanacak. Sağlık Bakanlığımız ihtiyaç duyarsa önce ülkemize, sonra fazla üretim olur veya ülkemizin ihtiyacı yoksa üretilen aşılar Rusya'ya" dedi.

Viscoran tarafından dün yapılan açıklamada "Viscoran İlaç, RDIF ile olan sözleşmesinin bir parçası olarak, sektöründe lider diğer yerel ilaç üreticileri ile ortaklık tesis etme konusuna destek sağlamaktadır. Teknoloji transferi şu anda CinnaGen İlaç şirketi ile sonuçlandırma aşamasındayken, genel kapasitenin artırılması için diğer iki üretim tesisi ile görüşmeler halen sürmektedir" ifadesi kullanılmıştı.