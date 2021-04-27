ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem: 'Soykırım yapmadık, vatanımızı savunduk'

MDD Hareketi üyeleri, ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde gerçekleştirdikleri eylemde Biden'ın 1915 olayları için 'soykırım' demesini protesto etti ve 'İncirlik Üssü'ne el konması çağrısında bulundu.

Milli Demokratik Devrim (MDD) Hareketi üyeleri, Ankara'nın ardından İstanbul'da da ABD Başkanı Joe Biden'ı protesto etti.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde "Soykırım yapmadık, vatanımızı savunduk" yazılı pankart açan MDD Hareketi üyeleri, "Ermeni Soykırımı Amerikan yalanı" sloganı attı.

'Biden Türkiye'ye düşman olduğunu bir kez daha ilan etti'

Grup adına basın açıklamasını okuyan Yılmaz Ersezer, Biden'ın 24 Nisan'da yaptığı konuşmada 'soykırım' ifadesini kullanmasıyla 'Türkiye'ye düşman olduğunu bir kez daha ilan ettiğini' söyledi.

"ABD'nin derdi, 1915'te gerçekte neler yaşandığı değildir" diyen Ersezer, "Yaşanan acılardan emperyalistler ve onlarla işbirliği yapan Ermeni terör örgütleri sorumludur" ifadelerini kullandı.

AK Parti hükümetini de 'tutarsız olmakla' eleştiren Ersezer, "'ABD stratejik müttefikimizdir' diyenler, Montrö'yü tartışmaya açarak ABD ve NATO'ya Karadeniz'de göz kırpanlar her konuda Türkiye'yi savunmasız bırakıyorlar" dedi.

MDD Hareketi, Biden'ın 'soykırım' açıklamasını protesto etti © Sputnik

MDD Hareketi, Biden'ın 'soykırım' açıklamasını protesto etti © Sputnik

MDD Hareketi, Biden'ın 'soykırım' açıklamasını protesto etti © Sputnik 1 / 3 © Sputnik MDD Hareketi, Biden'ın 'soykırım' açıklamasını protesto etti

'İncirlik Üssü'ne derhal el konmalıdır'

Ersezer ayrıca, Türkiye'deki ABD askeri üslerinin kapatılması gerektiğini açıkladı ve şunları söyledi:

"Madem ABD düşman olduğunu bir kez daha göstermiştir, o zaman Türkiye'nin cevabı da düşmanın bu küstah tehdidine uygun nitelikte olmaktadır. Düşman bir devletin Türkiye topraklarında askeri üssü olamaz. İncirlik Üssü'ne derhal el konmalı, tüm ABD askeri varlığı yurdumuzdan defedilmelidir" açıklamasında bulundu.