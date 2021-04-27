Bağcılar'da çatı yangını: 6. kattan atlayan kişi yaralandı

Bağcılar, Kirazlı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdaki yangında bir kişi alevlerin arasında mahsur kaldı. Çatıdaki kişi aşağı sarkarak kendini yere bıraktı.

Yaralandığı belirtilen kişi hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bağcılar'da can pazarı! Alevler arasında kaldı, kendini boşluğa bıraktı — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) April 27, 2021

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