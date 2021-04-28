Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı

Bilim Kurulu, bugün bir kez daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gündemiyle toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği toplantı video konferans yöntemiyle gerçekleşecek.

Saat 16:30'da toplanması beklenen kurulun, aşılama sürecini görüşmesi bekleniyor. Toplantının ardından Koca, saat 18:00’de canlı açıklama yapacak.