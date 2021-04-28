'İlaç firmaları bakanlıkla görüşüyor, özel sektöre izin çıkarsa ücreti karşılığında aşı yapılabilecek' iddiası

Koronavirüse karşı aşılamanın hızlandırılması için farklı formüllerin tartışıldığı belirtildi. Türkiye gazetesinde yer alan haberde ilaç firmalarının bakanlıkla görüştüğü, özel sektöre izin çıkması durumunda 'ücreti karşılığında' aşı yapılabileceği ileri sürüldü. Haberde, bir yandan da devletin ücretsiz aşı uygulamasının devam edeceği vurgulandı.

Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama süreci devam ederken, bazı ilaç firmalarının yabancı aşı firmalarıyla doğrudan bağlantıya geçerek Türkiye'ye aşı getirilmesi için nabız yoklamaya başladığı ileri sürüldü.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun aktardığı iddiaya göre Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı nezdinde bazı görüşmeler yapıldığı, özel sektöre izin çıkması durumunda, getirilecek aşının 'ücreti karşılığında' uygulanacağı belirtiliyor.

Bir yandan devletin ücretsiz aşı uygulamasının devam edeceği, diğer yandan ise ücreti karşılığında sırasını beklemeden aşı olmak isteyenlere tercih hakkı getirebileceği kaydediliyor.