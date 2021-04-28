HDP'li Gergerlioğlu hakkında TBMM'deki eylemi nedeniyle iddianame hazırlandı

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olması nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kamu görevini usulsüz üstlenme', 'Nitelikli olarak işyeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından toplam 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.