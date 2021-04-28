Alman aşısında 2. doz randevulara erteleme

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye'de uygulanan Alman aşısında ikinci doz randevuları ertelendi.

NTV'nin Sağlık Bakanlığı'ndan edindiği bilgilere göre, BioNTech aşısı için alınan ikinci doz randevuları ertelendi.

İkinci doz randevu almış olanlara SMS ile bilgilendirme yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ardından yaptığı konuşmada, " Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.