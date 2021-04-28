Ekrem İmamoğlu paylaştı: Halk Ekmek’in yeni fabrikasının yüzde 41 tamamlandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'in Hadımköy'deki fabrikasına ilişkin yaptığı paylaşımda şunları belirtti:
“96 milyon TL’lik yatırım yaparak %41’ini tamamladığımız yeni fabrikamızla daha çok İstanbulluya sağlıklı ve ucuz ekmek üreteceğiz. Fabrikamız olağanüstü hallerde de kesintisiz üretim yapacak.”
Halk Ekmek’in yeni fabrikasının yapımı hızla ilerliyor.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 28, 2021
96 milyon TL’lik yatırım yaparak %41’ini tamamladığımız yeni fabrikamızla daha çok İstanbulluya sağlıklı ve ucuz ekmek üreteceğiz. Fabrikamız olağanüstü hallerde de kesintisiz üretim yapacak. pic.twitter.com/tN3NG0TA4K
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