Sağlık Bakanlığı, ikinci doz BioNTech aşısının erteleme kararını iptal etti

İkinci doz BioNTech aşısında randevuların ertelenmesi kararı iptal edildi. Mecut randevusu olanlar ikinci dozu olabilecek.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından dün açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta çıkarıldığını söyledi. Karar kapsamında randevular düşürüldü.

NTV'nin aktardığı habere göre, uygulamadan vazgeçildi. Sağlık Bakanlığı, BioNTech aşısında alınan ikinci doz randevuların korunacağını açıkladı. Yeni randevular ise 6-8 hafta arasına verilecek. Yeni süre, ilk dozu olan ancak henüz ikinci doz randevusunu almayanları da kapsayacak.

Sağlık Bakanlığı kararın, "kişilerin mağduriyet yaşamaması ve depolardan çıkan aşıların etkin bir şekilde kullanılması için" alındığını belirtti.