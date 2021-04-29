Kadir Şeker'in tahliyesi talep edildi

Kadir Şeker'in avukatları, yerel mahkemenin kararının bozulması ve müvekkillerinin tahliye edilmesi talebiyle Yargıtaya başvurdu.

Konya'da Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'ı engellemek isterken ölümüne neden olan ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen Kadir Şeker'in dosyası, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nce incelendi. Mahkeme, itirazları reddetti.

Kararın ardından Şeker'in avukatları temyize gitti. Avukatlar, yerel mahkemenin kararının bozulması ve müvekkillerinin tahliye edilmesi talebiyle Yargıtay'a başvurdu.