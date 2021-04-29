TBMM Başkanı Şentop'tan 'HSK seçimi için muhalefete üye sözü verdi' iddiasına yalanlama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, 'Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği seçimleri için muhalefete söz verdiği' yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğu belirtildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada HSK üye seçimlerinin, Anayasa'nın 159. maddesi ile Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddelerinde öngörülen esaslar doğrultusunda gerçekleştirildiği, Meclis'in, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, öğretim üyeleri ile avukatlar arasından HSK'nın 7 üyesini seçtiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda TBMM Başkanlığı'nın, HSK üyeliği için mevcut üyelerin görev sürelerinin dolmasından 60 gün önce, 7 Nisan'da seçim sürecini başlattığı ve adaylık için başvuru tarihlerini ilan ettiği, başvuru süresinin 22 Nisan'da tamamlanmasının ardından Meclis Başkanlığı'na yapılan adaylık başvurularının, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a gönderildiği bildirildi.

HSK üyeliği seçim sürecine ilişkin anayasa ile Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda, adaylık başvurularının Karma Komisyon'a gönderilmesinden sonra TBMM Başkanlığı'na yüklenen bir görev veya verilen bir yetkinin bulunmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: