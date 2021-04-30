Halil Sezai: Hapishanede çok zorlanmadım, çıkarken 'Domatesi nereden alıyorsunuz?' diye sordum

Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, hapishanede çok zorlanmadığını belirterek "Belki saçma olacak ama iyi geldi. Tek başıma bir oda verdiler, bahçesi de vardı. Yurt odası gibiydi" dedi. Paracıkoğlu, "Gardiyanından müdürüne çok teşekkür ederim. Yemekler çok güzel. Çıkarken 'Bu domatesi nereden alıyorsunuz?' dedim" ifadesini kullandı.

Yaşlı komşusuna şiddet uyguladığı için 43 gün cezaevinde kalan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu.

Karamsar ve kötümser bir insan olduğundan bahseden Paracıkoğlu, "Uyumayı çok severim. Yaptığım işten dolayı gece çalışıyorum. Gündüzleri uyuyorum. Kötü psikolojiyi atlatmak için uykuyu kullanıyorum. Pesimist bir insanım. Son dönemde keyfimi yerine getirmeye çalıştığım bir psikoloji içindeyim" dedi.

Paracıkoğlu, cezaevi günleriyle ilgili olarak da şunları anlattı:

"Ünlülüğe karşı bir insanım. Ülkemizde bu olaylar günde belki 100-200 kere oluyor ama büyümüyor. O günün yarısını hatırlamıyorum. Çok öfkeli de değildim. Birden bir şey koptu... Detaylara girmek istemiyorum açıkçası, hapis yattım bu olaydan dolayı. Hapishanede çok zorlanmadım. Belki saçma olacak ama iyi geldi. Tek başıma bir oda verdiler, bahçesi de vardı. Yurt odası gibiydi. Bütün gün kitap okudum. Bu duruma nasıl geldiğimi düşündüm. Kendimle baş başa kalmak iyi geldi. Muhasebe yaptım biraz.

Gör Beni’de bu hafta.... İyi seyirler ...



HALİL SEZAİ "ÖYLE YAŞASAM ANNEM KAFAMI KIRAR!" https://t.co/qWQfrKa0WS — Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) April 29, 2021

'Gardiyanından müdürüne çok teşekkür ederim'