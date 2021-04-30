Antalya Körfezi’nde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü, Akdeniz’de Antalya’nın Alanya ilçesinin 12.44 kilometre açığı olarak tespit ettiği deprem, saat 10.52’de meydana geldi. Yerin 6.43 kilometre derinliğinde olan deprem, yerleşim yerlerinde hissedilmedi.