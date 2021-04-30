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    Ertuğrul Çekin

    Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin'den 'Thodex' ve 'Vebitcoin' açıklaması: 10 kişi tutuklandı

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    Türkiye
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    Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, Türkiye merkezli kripto para borsası Thodex ve Vebitcoin soruşturmasında toplam 10 kişinin tutuklandığını açıkladı.

    Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, Dikmen Hakim Evi'nde basın toplantısı düzenledi.

    Sözcü Çekin, Thodex ile Vebitcoin adı verilen kripto para borsalarında gerçekleşen ve çok sayıda vatandaşın mağduriyetine yol açan adli olaylarla ilgili, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal soruşturma başlatıldığını söyledi.

    Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığını ve kırmızı bültenle arandığını anımsatan Çekin, "Aynı soruşturma kapsamında dün itibariyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile 6 şüpheli tutuklanmıştır" dedi.

    Vebitcoin soruşturmasının ise Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürüldüğünü hatırlatan Çekin, soruşturma kapsamında 4 şüphelinin nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandığını aktardı.

    Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan İnsan Hakları Eylem Planı hakkında bilgi veren Çekin, Yargı Reformu Stratejisi'nde yer alan başlıklardan biri olan ve insan hakları alanında temel politikalarını ayrıntılarını içeren Eylem Planı'nın 2 Mart 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulduğunu anımsattı.

    'Eylem Planı'nda yer alan her bir faaliyet için, kısa, orta ve uzun süreli vadeler belirlendi'

    Bakanlık olarak İnsan Hakları Eylem Planının Uygulama Takvimini hazırladıklarını kaydeden Çekin, şu açıklamalarda bulundu:

    • "Nihai amacı yeni ve sivil bir anayasa olan Eylem Planı 11 temel ilke altında; 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti içermektedir. Söz konusu amaç ve hedefler doğrultusunda planlanan faaliyetler iki yıllık bir uygulama sürecinde birer birer hayata geçirilecektir.
    • Eylem Planı'nda yer alan her bir faaliyet için, kısa, orta ve uzun süreli vadeler belirlenmiştir. Ayrıca niteliği gereği bazı faaliyetler açısından sürekli bir takvim öngörülmüştür. 285 adet süreli faaliyetin 6'sının 1 ay içerisinde, 40'ının 3 ay içerisinde, 84'ünün 6 ay içerisinde, 131'inin 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu suretle Eylem Planın da öngörülen süreli faaliyetlerin yüzde 90'nından fazlası 1 yıl içerisinde uygulamaya geçirilecektir."

    'Çocuk hükümlülere aile görüşmesi imkanı getiriliyor'

    Bir ay içinde gerçekleştirilmesi öngörülen değişiklikleri sıralayan Çekin, şu ifadeleri kullandı:

    "Kapalı ceza infaz kurumlarındaki çocukların ziyaretçileri ile tüm görüşmeleri 'açık görüş' şeklinde yapılması. Çocuk hükümlülere 'aile görüşü' imkanının getirilmesi. Engelli hükümlü/tutukluların ziyaretlerini bir refakatçi eşliğinde ya da açık görüş şeklinde yapabilme imkanının tanınması. Hükümlü/tutuklu anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların, yakınlarına ve annesine açık görüş sırasında tesliminin sağlanması." 
    Etiketler:
    Faruk Fatih Özer, Recep Tayyip Erdoğan, Kripto para, Kripto, Sözcü, Adalet Bakanlığı, Adalet
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