Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakan yardımcısı atamaları

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına İsmail Ergüneş atandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına, Ahmet Erdem ve Prof. Dr. Lutfihak Alpkan getirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç ise görevinden alındı.
Öte yandan Resmi Gazete'de yayınlanan kararda, Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen gazilerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verileceği belirtildi.
© Fotoğraf : Resmi Gazete
Kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen ve "İstiklal Madalyası" verilmesi kararlaştırılan 8 gazinin mirasçılarının isim listesi yer aldı.
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