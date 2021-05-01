Bakan Varank: KOSGEB başvuruları pazartesi başlıyor

Bakan Varank, "KOSGEB destek programına başvurular pazartesiden itibaren e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek. Girişimcilerimizi başvurmaya davet ediyorum" dedi.
Ayrıntılar geliyor..
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB destek programına başvuruların pazartesiden itibaren e-Devlet aracılığıyla yapılabilececeğini açıkladı.
Bakan Varank, "KOSGEB destek programına başvurular pazartesiden itibaren e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek. Girişimcilerimizi başvurmaya davet ediyorum" dedi.
Ayrıntılar geliyor..
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