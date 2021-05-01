Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alın teri dökerek çalışırken ülkemizi de büyüten işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın tweetinde, dün paylaştığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı ile ilgili görsel de yer aldı.

Alın teri dökerek çalışırken ülkemizi de büyüten işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum.https://t.co/YW7bYgb1aU pic.twitter.com/SKLjuRjAf9 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 1, 2021

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