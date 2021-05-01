8 aylık hamile eşini öldüren Ramazan Menek yakalandı

Konya’da, 8 aylık hamile eşi Tuba Menek’i (23) boğazını keserek öldüren Ramazan Menek (22), kızları Gülay (2) ile birlikte olayın meydana geldiği eve geri gelince polis ekipleri tarafından yakalandı.

Dün saat 00.30 sıralarında Karatay'da, 3 gün önce cezaevinden tahliye olan Ramazan Menek, ayrı yaşadığı eşi Tuba Menek’in evine geldi. Burada çıkan tartışmada Ramazan Menek, eşi Tuba Menek’e bıçakla saldırdı. Tuba Menek banyoya kaçtı, Ramazan Menek de peşinden gitti. Ramazan Menek, kendisine direnmeye çalışan Tuba Menek'i boğazını keserek öldürdü. Kadının cansız bedenini banyodan yatak odasına taşıyan Ramazan Menek, oturma odasındaki 2 yaşındaki kızı Gülay Menek’i de alarak evden kaçtı.

Hamile olduğu ortaya çıktı

Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen polisler, Tuba Menek'i yatak odasında kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Menek’in yaşamını yitirdiği belirlendi. 8 aylık hamile olduğu saptanan Tuba Menek’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

4 ay önce bıçakla bacağından yaraladı

Ramazan Menek’in ocak ayında da Tuba Menek’i kıskançlık tartışmasında bacağından bıçakla yaraladığı, olaydan sonra da tutuklandığı ortaya çıktı. Geçen sürede görülen 2 duruşmada Tuba Menek’in çocuklarının babasız kalmaması için şikayetini gere çektiği, bunun üzerine de Ramazan Menek’in 3 gün önce tahliye edildiği belirtildi.

'Beni affet bir daha yapmayacağım' dedi'

Olayı anlatan Tuba Menek’in karşı komşusu İsmail İnlidere, “Bunun adı vahşet. Önceden de eşini bıçakladığı için cezaevine girmişti ve sonra geri çıktı. Gencecik, 8 aylık hamile, 1 ay sonra erkek çocuğu olacaktı, boğazı kesilerek öldürüldü. Ramazan normalde çok düzgün bir çocuktu, ama sonradan uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Eşini bıçakladığı için tutuklandı. Sonra cezaevinden arayıp, 'beni affet tamam, bir daha yapmayacağım' demiş. Tuba da çocuklarım babasız kalmasın diye mahkemede şikayetini geri çekince Ramazan serbest kaldı. İnsanlık dışı bir şey, böyleleri yüzünden erkekliğimden utandım” dedi.

Konya Şehir Hastanesi’nde otopsisi tamamlanan Tuba Menek'in cenazesi ise kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Yakalandı

Ramazan Menek, kızları Gülay (2) ile birlikte olayın meydana geldiği eve geri gelince polis ekipleri tarafından yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Menek, gazetecilerin 'Neden yaptın?' sorusuna "Hakkımı yaptım" diye cevap verdi.

Ramazan Menek, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

8 aylık hamile eşini öldüren Ramazan Menek yakalandı:

İlk sözleri kan dondurdu — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) May 1, 2021

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