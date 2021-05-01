Turkcell ilk çeyrekte 705 bin yeni müşteri kazandı

Turkcell, bu yılın ilk çeyreğinde son 3 yılın en yüksek çeyreklik müşteri kazanımı sağlarken, her yıl 1 milyon yeni abone hedefinin yüzde 70’ine ise sadece ilk 3 ayda ulaşmış oldu.

Turkcell, bu yılın ilk çeyreğinde 705 bin yeni müşteri kazanarak son 3 yılın en yüksek çeyreklik müşteri kazanımına imza atarken, her yıl 1 milyon yeni abone hedefinin yüzde 70’ine ise sadece ilk 3 ayda ulaşmış oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, 2021 yılının ilk çeyreğini güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarla tamamladı. Sürdürülebilir büyümesini 2021’e de taşıyan Turkcell Grubu, konsolide bazda toplam gelirlerini geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17.5 artışla 7.8 milyar TL’ye çıkardı. Şirketin FAVÖK’ü 3.3 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı ise yüzde 42.2 oldu.

'Net karı yüzde 26.6 artarak 1.1 milyar TL’ye ulaştı'

Turkcell’in 2021 yılı ilk çeyrek net karı da yüzde 26.6 artarak 1.1 milyar TL’ye ulaştı. 2021’in ilk çeyreğinde de müşteri kazanımını sürdüren Turkcell, yılın ilk üç ayında 705 bin yeni müşteri kazanarak son 3 yılın en yüksek performansına imza attı.

Ayrıca Turkcell’in 15 Nisan’da gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararla dağıtılabilir dönem karının yüzde 61’ine karşılık gelen 2.6 milyar TL tutarındaki temettünün üç eşit taksitte dağıtılması da onaylandı.

Turkcell’in dijital servis tekil gelirleri, büyüyen müşteri bazı sayesinde yıldan yıla yüzde 28 artarak 367 milyon TL’ye yükseldi. İletişim ve yaşam platformu BiP’in artan bilinirliği bu çeyrekte 32 milyon yeni indirme getirdi.

'BiP, Türkiye’nin en çok indirilen yerli uygulaması oldu'

İndirme sayısı 77 milyona ulaşan BiP, Türkiye’nin en çok indirilen yerli uygulaması oldu. Veri kullanım izni konusunda kullanıcılarına dayatma ve ayrımcılık yapmayan BiP, yaklaşık 3'te 1'i diğer ülkelerde olmak üzere 40 milyon 3 ay aktif kullanıcı sayısına ulaştı.

Turkcell’in kurumsal müşterileri için erişimden siber güvenliğe, bulut teknolojilerinden veri merkezlerine, yönetilen hizmetlerden nesnelerin internetine kadar geniş yelpazede yeni nesil teknolojileri sunduğu Dijital İş Servisleri’nin geliri bu çeyrekte yıllık bazda yüzde 27 artarak 452 milyon TL oldu.

Şirket, birinci çeyrek sonu itibarıyla kurulduğu günden bugüne kadar 1.589 adet projeyi hayata geçirdi. 2021’in birinci çeyreğinden sonra gelire dönüşecek bu projelerin kontrat değeri (backlog) ise 1.1 milyar TL’ye ulaştı.