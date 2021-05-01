Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan ve Kırgızistan dışişleri bakanlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirodjidin Muhriddin ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirodjidin Muhriddin ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, iki kardeş ülke arasındaki sorunun suhuletle ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin en büyük temennileri olduğunu, ihtiyaç duyulan desteğin taraflarınca verileceğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu, imzalanan ateşkes anlaşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

#Kırgızistan DB Ruslan Kazakbayev ve #Tacikistan DB Sirojiddin Muhriddin ile ayrı ayrı telefonda görüştük.

-İki kardeş ülke arasındaki sorunun barışçıl yöntemlerle çözülmesini temenni ediyoruz.

-İhtiyaç duyulan desteği vermeye hazırız.

-Varılan ateşkes mutabakatından memnunuz. pic.twitter.com/0fxgLVJDNW — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 1, 2021

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