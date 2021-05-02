Soylu’dan ‘kayıt yasağı’ açıklaması: Emniyet genelgesi Anayasa’ya aykırı değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ve ’emniyet personeli görevini yaparken’ cep telefonu ile ses ve görüntü kaydı alanların engelleneceği yönündeki genelgenin Anayasa’ya aykırı olmadığını belirtti.

CNN Türk canlı yayınına katılan Bakan Soylu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: